アジア株上げ縮小、トランプ「TACO」もイラン議員が交渉拒否韓国HYBE反発 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 24670.90（+288.43+1.18%） 中国上海総合指数 3825.85（+12.57+0.33%） 台湾加権指数 32688.72（-33.78-0.10%） 韓国総合株価指数 5433.04（+27.29+0.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8407.90（+41.99+0.50%） アジア株は反発して始まったが、イラン議員の発言を受け上げ幅を縮