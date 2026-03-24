イラン議員が交渉拒否でドル買い再開、原油先物92ドルサウジも参戦か 有事のドル買いが再開、豪ドルは対ドルで0.6%下げている。やや円買いも見られるためドル円の上値は重い。時間外でNY原油が1バレル＝92ドルをつけた。ダウは一時300ドル下げ、NY金は下げ幅を拡大。米債利回りは上昇している。日経平均などアジア株は上げ幅を縮小、欧州株先物は下落して始まっている。 トランプの「TACO」も虚しくイラン議員が交渉を否定