(C)Studio STELLAR (C)COVER VTuber星街すいせいの個人事務所「Stadio STELLAR」設立の発表から一夜明けた3月23日、メディア向けの説明会が行なわれた。会場には、大型のディスプレイが用意され、星街すいせいと、フリーアナウンサーの藤井貴彦がMCとして登壇した。 既報の通り、星街すいせい自身が日々の配信、音楽活動、メディア出演、グッズ展開などのソロ活動を、よりダイレクトかつ自由な発想で展開してい