人気の「森永ビスケット」 製造現場の様子を紹介するショート動画が、森永製菓公式YouTubeアカウントにて公開されています。親しまれているおやつは、一体どのような工程で作られているのでしょうか。 この投稿をInstagramで見る森永製菓【公式】(@morinaga_seika)がシェアした投稿注目の製造過程が、その生地づくりから焼成、パッケージ工程までの一連の流れを、30秒以内のショート動画で紹介されています。年間13億枚以上を焼き