【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２３日、各地でオープン戦が行われ、カブスの今永はヤンキース戦に先発し、５回７安打２失点だった。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦に４番一塁で出場し、２打数無安打。アストロズの今井はマイナー３Ａチームとの試合に先発して３回２／３を投げ、２安打無失点だった。エンゼルスの菊池は開幕２戦目となる２７日のアストロズ戦に先発することが決まった。