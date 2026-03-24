柔道女子57キロ級パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30＝日本生命）と女子52キロ級の出口ケリー（27＝日本生命）姉妹が24日、現役引退を同時に発表し、都内で会見を行った。クリスタは「自分の意思で現役を退くことができることを幸せに思います」とコメントし、引退を決断した理由に「パリ五輪で金メダルという目標を達成して、現役としての柔道人生に満足できたからここが引き際かなと。もう一度柔道したいという気持ちになら