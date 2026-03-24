「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）９年ぶり２２度目の出場となった熊本工はセンバツでは０７年大会以来１９年ぶりの初戦突破はならなかった。先発の堤が初回に１点を失ったものの、その後は強打の大阪桐蔭打線を二回から七回まで安打を許さない力投。しかし、八回に４本の安打を許し、２点を失った。打線は５回まで大阪桐蔭先発の川本の前に無安打。六回に２死から２番前高が初安打と