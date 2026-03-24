「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点を追う三回の第２打席で左中間フェンス直撃の二塁打を放った。先頭のロハスが二ゴロに打ち取られ、１死走者無しで迎えた打席。引き続き左腕・デトマースとの対戦になり、初球を見逃した。２球目のワンバウンドは冷静に見極め、オホッピーがはじいたボールをキャッチしてボールボーイへ。３球目を