大阪桐蔭４―０熊本工（１回戦＝２４日）大阪桐蔭（大阪）が快勝した。先発の左腕川本は六回途中まで無安打に抑える快投を見せ、３安打完封。打線は一回に先制し、八、九回に突き放した。熊本工（熊本）の先発・堤も、切れ味のある変化球を軸に八回途中まで好投したが、打線の援護がなかった。