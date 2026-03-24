元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦での人気タレントたちとのオフショットを公開した。「WBC決勝戦に来てました！！」とつづり、1枚の写真をアップ。スタンドにいる出川哲朗、「ロッチ」中岡創一、「ずん」飯尾和樹とのスリーショット。「出川さん！飯尾さん！中岡さん！野球好きですよね。嬉しいことです（