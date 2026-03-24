フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が、24日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。ライブ中継に写った人に「急いでください！」などと呼びかけた。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子気象予報士の片岡信和氏がスタジオに登場し、「現在の東京・千鳥ヶ淵の様子ご覧ください」とライブ映像を紹介。「少しずつ何輪か咲き始めてるんです」と美しい景色を伝え