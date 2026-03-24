熊本工―大阪桐蔭1回表大阪桐蔭2死二塁、谷渕が右翼へ先制打を放つ。捕手中村＝甲子園選抜高校野球大会第6日は24日、甲子園球場で1回戦最後の試合が行われ、大阪桐蔭が熊本工に4―0で勝って2回戦へ進んだ。左腕の川本が14奪三振で完封した。第2試合は帝京（東京）と中京大中京（愛知）が2回戦で対戦。