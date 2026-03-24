千葉県柏市の建設会社とその社長が法人税およそ4700万円を脱税した疑いで、東京国税局から刑事告発されました。東京国税局から法人税法違反の疑いで刑事告発されたのは、千葉県柏市の建設会社「進建」と菅野雄一社長（36）です。菅野社長は2023年5月までの2年間におよそ1億9100万円の所得を隠し、法人税およそ4700万円を脱税した疑いがもたれています。関係者によりますと、菅野社長は関係先の会社などにうその請求書を作成させて