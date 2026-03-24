DV夫となかなか別れられないという人も。今回は、そんな女性が目を覚ましたあるきっかけをご紹介します。そういう男はまたやるよ「昔から怒りっぽくて物に当たることが多かった夫。子どもが生まれたら変わってくれるかもと期待していたけど、何も変わりませんでした。些細なことで口論となり、夫は産後1か月の私に手を上げ『土下座して謝れ』と言ってきたのです。子どもにまで手を出されるかと思い、言われるがまま謝りました。そ