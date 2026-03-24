「仮面ライダー龍騎」の秋山蓮（仮面ライダーナイト）役などで知られる俳優の松田悟志（47）が24日までにXを更新。けがをしていたという右膝の治療について報告した。松田は「実は去年の秋頃右膝を怪我してからずっと治療に当たっていたのですが」と明かし、「今日の診察をもってお役御免となりまして晴れて完治いたしました」と報告。「痛みが全くないことはないんですがあとはトレーニングをして筋肉で守るフェイズに移って行く