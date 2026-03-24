詐欺を助長するおそれがある犯罪行為をした疑いで、先月、県内で5人が書類送検されました。動機について、5人はいずれも金欲しさや生活の困窮をあげていたということです。県警察本部のまとめによりますと、県内では先月、他人へ譲り渡すことなどを目的に不正に口座を開設した疑いで、20代の男2人が書類送検されました。また、正当な理由がないのに他人に口座を譲り渡した疑いで、40代と50代の男1人ずつと70代の女1人のあわせて3人