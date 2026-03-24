サイバーセキュリティクラウドが大幅反発している。２３日の取引終了後に、総務省が推進するサイバーセキュリティー能力構築支援の一環として実施されたプログラムで、ＡＳＥＡＮ各国政府機関・重要インフラ関係者向けのクラウドセキュリティー研修を担当したと発表しており、好材料視されている。 同研修は、日本政府がＡＳＥＡＮ地域のサイバーセキュリティー能力の向上を目的に設立