ギフティが３日ぶりに反発している。この日、２５年度の補正予算で追加・拡充された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（重点支援地方交付金）」を活用した、生活者支援施策において、全国１１自治体の対象事業に採択されたと発表しており、好材料視されている。 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「ｅ街プラットフォーム」やデジタルギフトを活用した法人・自治体向けサービ