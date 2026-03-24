「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、オリエンタルランドが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でＯＬＣは３日ぶり反発。東京ディズニーリゾートを運営する同社は高い人気を背景にコロナ禍からＶ字回復を遂げ、インバウンド需要も取り込みながら業績を拡大。２５年３月期には売上高、営業利益とも過去最高を更新した。ただ、続く２