ウルグアイサッカー協会(AUF)は23日、今月のウルグアイ代表メンバーを発表した。39歳のGKフェルナンド・ムスレラがカタールワールドカップ以来の代表復帰を果たした。ムスレラは2010年の南アフリカ大会から3大会連続でW杯でゴールを守り、前回大会の出場はなかったが4大会連続でW杯メンバー入り中。大会直前の代表復帰で5回目のW杯参戦を果たす可能性が出てきた。ウルグアイは27日に敵地でイングランド代表と、31日にイタリ