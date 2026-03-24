カマタマーレ讃岐は24日、GK松原快晟(21)がEDO ALL UNITED(関東1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとしている。松原は讃岐のアカデミー出身で今季は1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「今回、EDO ALL UNITEDに期限付き移籍することになりました。自分自身のこれからのサッカー人生を考えた時にこの決断に至りました。EDO ALL UNITEDが今シーズン目標としているJFL