味つけの悩みから解放！「しょうゆ1本」で完結する“脳が疲れない”絶品おかず5選【画像を見る】味付けはしょうゆだけ！豚バラキャベツのしぼ生炒め夕飯の献立を考えるとき、一番頭を悩ませるのが「味つけ」ではないでしょうか。「この調味料とこれを、どのくらいの割合で混ぜればいいの？」と考えるだけで、仕事や育児で疲れ果てた脳にはかなりの負担ですよね。今、私たちの生活スタイルには変化が起きています。レタスクラブが実