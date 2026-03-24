マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[エレーナ リバキナ] 2 - 0 [タリア ギブソン] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第7日がアメリカ マイアミで行われ、女子シングルス4回戦で、第3シードのエレーナ リバキナとタリア ギブソンが対戦した。第1セットはエレーナ リ