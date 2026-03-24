写真集『ー・・』より 朝日新聞出版は3月24日（火）、第50回「木村伊兵衛写真賞」の受賞者が茺本奏氏に決まったと発表した。 同賞は、故・木村伊兵衛氏の業績を記念して1975年に創設された写真賞。各年に優れた作品を発表した新人写真家を対象とし、写真関係者からのアンケートによって推薦された候補者の中から、選考会を経て決定される。受賞した茺本氏には賞状と賞牌（しょうはい）、副賞100万