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アトランタ・ホークス vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年3月24日（火）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 146 - 107 メンフィス・グリズリーズ NBAのアトランタ・ホークス対メンフィス・グリズリーズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホ