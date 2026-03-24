ヨーロッパのサッカー界でまたしても“アジア人無視”だ。韓国メディア『OSEN』が「“キ・ソンヨンやソン・フンミンも被害者”偶然装った人種差別？“アジア人無視”論争再燃…ウズベキスタン人DFのトロフィーセレモニーをスキップ」と題して怒りを表している。【画像】彼女にも中傷殺到…Kリーグのブラジル出身DFが人種差別被害マンチェスター・シティは3月23日（日本時間）、ウェンブリー・スタジアムで行われたカラバオカップ決