【その他の画像・動画等を元記事で観る】 浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（公開中）が、3月22日までの公開45日間で観客動員299万8,324人を突破し、ついに興行収入40億8,117万円を突破。浜辺美波、目黒蓮、三木孝浩監督から喜びのコメントが到着した。 ■目黒蓮「自分がこの物語で感じたあたたかいものが、たくさんの人に届いたんだと思うと、とにかく嬉しい」 2026年公開作品で