24日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比394.93円（0.77％）高の5万1910.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1481、値下がりは80、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップは東京海上 で、日経平均を50.14円押し上げ。次いで東エレク が49.14円、フジクラ が25.07円、アステラス が18.47円、三井物 が18.38円と続いた。 マイ