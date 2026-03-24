24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1157、値下がり銘柄数262と、値上がりが優勢だった。 個別ではアール・エス・シーが一時ストップ高と値を飛ばした。日本マクドナルドホールディングス、フーバーブレイン、フジマック、モリテックスチール、ディーエムソリューションズなど11銘柄は昨年来高値を更新。コスモスイニシア、木村化工機、ジオマテッ