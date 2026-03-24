24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比37.4％減の2610億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.5％減の1846億円だった。 個別ではＮＺＡＭ先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） 、ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジなし） 、ＮＺＡＭ全世界株式（ＭＳＣＩＡＣＷＩ） 、グロ&