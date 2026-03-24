24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数433、値下がり銘柄数114と、値上がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＥｄｕＬａｂがストップ高。ステラファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、アスタリスクなど3銘柄は昨年来高値を更新。ＧＭＯコマース、ピアズ、オンコリスバイオファーマ、ブルーイノベーション、スマー