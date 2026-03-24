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24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 96200 -37.6 44700 ２. 日経Ｄインバ 24125 -17.85187 ３. 日経ベア２ 17934-2.5 127.4 ４. 野村日経平均 17003 -47.7 53960