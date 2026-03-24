今週は春のスプリント王決定戦、第56回（GI、芝1200m）が中京競馬場で行われる。今年は、昨年の覇者サトノレーヴをはじめ、昨年のNHKマイルC覇者パンジャタワーや、2023年スプリンターズSを制したママコチャ、昨年の同レース覇者ウインカーネリアンと、GI馬4頭が参戦。対するは、悲願のGI制覇を狙うナムラクレアに、オーシャンSを制したペアポルックス、昨年のスプリンターズS2着ジュ&#