ドジャースの開幕戦は27日米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。山本由伸投手が先発するこの試合、チケットがかつてないレベルで高騰しているという。平均で392ドル（約6万2200円）、最安値でも200ドル（約3万1700円）という価格に米データ分析会社も「なんてこった」と仰天している。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シャイキン記者は23日