第98回選抜高校野球甲子園球場で開催中の第98回選抜高校野球で、24日の1回戦に登場した大阪桐蔭（大阪）の応援席から流れた一曲が話題に。「マジか！」「盛れミが聴けるなんて」と、ネットが沸いている。24日の大会第6日、第1試合で熊本工（熊本）と対戦した大阪桐蔭の三塁側アルプス席から流れたのは、ハロー！プロジェクトに所属する女性アイドルグループ「Juice＝Juice」の「盛れ！ミ・アモーレ」。TikTokなどSNSを中心に大