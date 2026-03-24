日中関係が冷え込むなか、今月21日に北京の日本大使館で開催された交流イベントをめぐり、中国人参加者の半数近くが中国側の圧力で直前にキャンセルしたことがわかりました。北京の日本大使館で21日、日本人留学生と中国人学生の新成人を祝う「日中友好成人式」が行われました。このイベントは、学生団体と日本大使館が開催している毎年恒例のイベントで、ことしは中国人学生が25人ほど参加する予定でしたが、直前になって半数近く