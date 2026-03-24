新年度や新生活に向けて、文房具を新調する人が多い春。今年も読者参加型のアワード「文房具総選挙」を開催！ 14回目の開催となる今回は、7部門全71商品がノミネートしている。投票参加者には、抽選でノミネート商品もプレゼント。ふるって投票を！ 投票はコチラから 今回は、機能別部門「収納する部門」のノミネート商品を紹介。携帯性に優れたホルダー、長期保管用のバインダーなど、多様な収納ニーズに応えるラインナ