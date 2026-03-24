◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 大阪桐蔭 4-0 熊本工(24日、甲子園球場)2024年の夏以来の甲子園となった大阪桐蔭(大阪)が、1回戦で熊本工(熊本)を4-0で下し、初戦突破となりました。打線は初回、4番の谷渕瑛仁選手(3年)のタイムリーで先制。終盤にも得点重ねます。投げては身長192センチの長身左腕の川本晴大投手(2年)が5回までノーヒットピッチングをみせるなど、9回150球、3安打、14奪三振、3四球、1死球、無失点の力投をみ