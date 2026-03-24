一戸建て住宅の外構工事などを行う会社の代表が約4700万円脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、千葉県柏市の「株式会社進建」と菅野雄一代表（36）です。菅野代表は、取引先に虚偽の請求書を作成させ、架空の外注費を計上するなどして、2023年5月までの2年間でおよそ1億9100万円の所得を隠し、法人税などおよそ4700万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、関係会社の事業資金に充