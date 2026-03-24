3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった、今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。この大会を最後の舞台として、今シーズンで引退を決めているのが、ミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの坂本花織（25）だ。4歳からフィギュアスケートをはじめた坂本のそばには、いつも一緒に見守ってくれる中野園子コーチがいた。将来は「中野先生みた