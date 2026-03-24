東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下は長女の愛子さまを伴い、3月25日から岩手県と宮城県を訪問される。被災地でご一家の訪問を、心待ちにしている人がいる。宮城県南三陸町で、去年まで町長を務めた佐藤仁さん（74）。今回、震災被害の伝承施設で案内役を務める予定の佐藤さんは、震災から5か月後、皇太子時代の天皇陛下と会い、2人きりで懇談した経験を持つ。佐藤さんに陛下との再会への思い、そしてご一家で訪