パーソルホールディングスは、「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトの一環として、保護者から寄せられた保育関係者への感謝の声を代わりに伝える“お礼広告”を、3月23日から4月5日にかけて全国24箇所の駅へ掲出する。駅中や駅近に保育園がある場所を中心に設置され、卒園シーズンに合わせて、日々子どもを支える保育士、調理師、看護師など、保育に関わるすべての人への感謝を届ける取り組みとなっている。感謝の言葉