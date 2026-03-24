イオンは、人気惣菜『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』を、あす25日より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2060店舗でリニューアル発売します。【写真】価格そのままリニューアル…イオンの『トップバリュ お肉屋さんのコロッケ』時短志向や中食ニーズの高まりを背景に、惣菜への需要が高まる一方、物価高の影響から、おいしさとお買い得価格の両立を求める声も高まっている。こうした中で、