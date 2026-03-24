スマートニュースは3月24日、『攻殻機動隊 S.A.C.』とコラボレーションした「スマニューAI計画」キャンペーンを開始することを発表した。このキャンペーンでは、人間とAIが共存する社会を描き世界的な評価を受けてきた作品の世界観に基づき、広告やクイズ企画を展開する。スマニューAI計画を開始する○「スマニューAI計画」キャンペーン開始の目的と背景今回のキャンペーンは、スマートニュースがニュースアプリ「SmartNews」内で