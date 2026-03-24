アメリカとイランが戦闘終結に向け、今週後半にも高官級協議を実施することで調整していることが明らかになりました。【映像】イランへの攻撃の様子アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、情報筋の話として、トルコ、エジプト、パキスタンが仲介に入り2日間にわたって、アメリカ側とイラン側にそれぞれ接触したと伝えました。このうち、パキスタンの首都イスラマバードで戦闘終結に向けた協議を実施することで調整