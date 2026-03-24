法人税約４７００万円を脱税したとして、東京国税局が外構工事業「進建」（千葉県柏市）と同社の代表取締役（３６）を法人税法違反容疑で千葉地検に告発していたことがわかった。関係者によると、同社は、戸建て住宅の解体や外構工事などを受注して多額の利益を得ていたが、架空の外注費を計上するなどして、２０２３年５月期までの２年間で計約１億９１００万円の所得を隠し、法人税約４７００万円を脱税した疑い。取引先に虚