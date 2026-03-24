24日午前の木原稔官房長官の記者会見で、トランプ大統領のイランへの攻撃の延期と新たに開催された中東情勢に関する関係閣僚会議についての質問が出た。【映像】「5日間延期の受け止めは？」木原官房長官が回答する瞬間 記者が「中東情勢をめぐり、アメリカがイランへの攻撃を5日間延期するなど、外交的な動きも見られますが、政府としてこのような動きをどのように受け止めているか。また、新たに中東情勢に関する関係閣