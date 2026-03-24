北朝鮮の金正恩総書記が国会にあたる最高人民会議で核保有を堅持する考えを改めて示しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記はきのう（23日）最高人民会議の施政演説で「核の盾の構築が安全保障分野だけでなく、経済と文化をも保証している」と核開発を正当化した上で「核保有国の地位は後退させない」と表明しました。さらに、「対決か平和共存を選ぶかは敵の選択次第だ」とし、アメリカとの対話の可能性を排除しない考え