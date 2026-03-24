ゴミ収集作業員とお笑い芸人の二足のわらじで活躍するマシンガンズの滝沢秀一（49）が24日までにXを更新。最近SNSで話題になったゴミ収集作業中に暴言を浴びせられる、との新聞投書をめぐるポストをリポストし、実体験に基づいた思いを投稿し、共感を呼んでいる。元になった新聞投稿の写真は、朝日新聞の2018年9月17日朝刊の「職場のホ・ン・ネ」コーナーの投書。「東京都内の自治体からゴミ収拾業務を受託している会社で働いてい