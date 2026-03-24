20世紀初頭のイギリスを舞台に、壮麗な大邸宅ダウントン・アビーに暮らす貴族クローリー家と、使用人たちが織りなす人間模様を描いたドラマシリーズ「ダウントン・アビー」の完結編となる映画版第3作目『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』が、2026年3月25日よりダウンロード先行発売、4月8日よりレンタル配信を開始する。『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』「ダウントン・アビー」シリーズは、2010年9月26日から2